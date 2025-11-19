A pesar de jugar con un hombre de más por la expulsión de Iván Román, y que a la postre significó el penal que Alex Valera pudo canjear por gol, la Selección Peruana de desmoronó en la etapa complementaria y terminó perdiendo por 2-1 a manos de Chile, en lo que fue su último partido amistoso del año. Las sensaciones fueron negativas tras esta caída en Sochi, pues el equipo no tuvo respuesta incluso con superioridad numérica durante todo el segundo tiempo.

En medio de las opiniones sobre esta derrota de la ‘Blanquirroja’, hubo un nombre señalado: Jairo Concha. El volante de Universitario de Deportes falló en el segundo gol de la ‘Roja’, al perder la pelota ante la presión de Darío Osorio. Así pues, uno de sus más críticos fue Reimond Manco, quien en la emisión del último programa de Línea de 5 analizó su rendimiento y cuestionó su presencia en la ‘Bicolor’.

En primera instancia, el exfutbolista habló sobre aquellos convocados que destacan por su personalidad y asumen la responsabilidad que les corresponde, en comparación con los que se esconden. “Para mí, hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito. No se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa en el fútbol. El tema pasa por la personalidad”, opinó.

En su explicación, utilizó como ejemplos a jugadores como Christian Cueva y Roberto Palacios, quienes en su momento utilizaron la ’10’ de la Selección Peruana. “Creo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, ni Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios, que tenían una magia diferente; simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir”, comentó.

Jairo Concha fue titular en los dos partidos de la Selección Peruana en Rusia. (Foto: La Bicolor)

Tras dar su introducción, Manco criticó que Concha no haya destacado en un partido en donde el equipo necesitaba de su talento, sobre todo por el dominio que estaba teniendo Chile con un jugador menos. Para el actual panelista deportivo, el mediocampista de la ‘U’ no la personalidad para retroceder unos metros y apoyar en la generación de juego en la volante.

“Lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. Hay partidos donde necesitas pararte al lado del ‘6’ y pedir la pelota tú para tenerla, para darle oxígeno al equipo, para asumir, simplemente dar un pase a cinco metros, dar un pase filtrado, cosa que él no lo hace ni lo asume”, argumentó.

Reimond Manco no se guardó nada y subrayó que se tienen que acabar “los créditos” en la Selección Peruana, ya que, según su óptica, deben convocar a los que realmente están preparados y no convertir al equipo en un bando de pruebas. El ‘Rei’, quien tuvo un breve paso por la ‘Bicolor’ mayor y jugó el Mundial Sub-17, cerró diciendo que si Jairo Concha no asume en los partidos, no está para ser citado a la Videna.

“Yo creo que es momento de que se acaben los créditos y dejar de probar. La selección no es un equipo de prueba. Jairo, de verdad, tienes que hacer lo que haces en la ‘U’ cuando asumes. En la selección no se te ha visto. No asumes, te escondes. Por ahí tienes una oportunidad, haces un pase, pero no asumes. Y si no asumes, no estás para ser jugador de selección”, sentenció.

Jairo Concha tomó la '10' de la Selección Peruana en los últimos amistosos. (Foto: La Bicolor)

