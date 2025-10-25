El fútbol femenino sudamericano vivió una jornada histórica este viernes 24 de octubre con el arranque oficial de la primera Liga de Naciones Conmebol Femenina 2025. Este torneo, que se disputará hasta junio de 2026, redefine la competencia en la región, ya que las nueve selecciones (Brasil no participa por ser anfitriona) compiten en un formato de liga de todos contra todos para definir los cupos al Mundial Femenino 2027. La primera fecha, compuesta por cuatro electrizantes partidos, ya demostró el poderío de algunas selecciones y las dificultades de otras.

La jornada inaugural dejó dos claras goleadas que posicionan a los ganadores en la cima de la tabla. La Selección Colombia, jugando en el Atanasio Girardot de Medellín, demostró su jerarquía mundialista y no tuvo piedad con Perú, imponiéndose por un contundente 4-1. A pesar de que Pierina Núñez logró un empate transitorio para la ‘bicolor’ al inicio del segundo tiempo (1-1), la maquinaria colombiana, liderada por Leicy Santos y Linda Caicedo, fue demasiado y selló la goleada.

En simultáneo, Ecuador envió un mensaje rotundo desde la altura de El Alto, al golear 4-0 a la selección de Bolivia. La ‘Tri’ femenina fue ampliamente superior y capitalizó su poder ofensivo con anotaciones de Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores. Esta victoria contundente las coloca, junto a Colombia, como líderes provisionales del torneo por diferencia de goles, demostrando su intención de pelear por uno de los cupos directos al Mundial.

Finalmente, los otros dos encuentros de la fecha 1 mostraron una paridad mucho mayor. En Buenos Aires, la Argentina de Germán Portanova hizo valer la localía y derrotó 3-1 a una aguerrida selección de Paraguay. Cabe resaltar que la Selección Uruguaya fue la que descansó en esta primera jornada.

Por su parte, en el Estadio Metropolitano de Cabudare, Venezuela y Chile protagonizaron el único empate de la jornada, cerrando un intenso partido táctico con un 0-0 que reparte los primeros puntos para ambas escuadras. La segunda fecha se jugará este martes 28 de octubre, destacando el debut de Uruguay ante Argentina.

Partidos de la fecha 1 de la Liga de Naciones 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 24/10 FINAL Venezuela 0-0 Chile Metropolitano de Cabudare 24/10 FINAL Bolivia 0-4 Ecuador Municipal de El Alto 24/10 FINAL Colombia 4-1 Perú Atanasio Girardot 24/10 FINAL Argentina 3-1 Paraguay Diego Armando Maradona

*Descansó: Uruguay

*Brasil no participa porque obtuvo su cupo directo al ser anfitrión del Mundial 2027.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2027:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Ecuador 1 1 0 0 4 0 4 3 2 Colombia 1 0 0 0 4 1 3 3 3 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3 4 Chile 1 0 1 0 0 0 0 1 5 Venezuela 1 0 1 0 0 0 0 1 6 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Paraguay 1 0 0 1 1 3 -2 0 8 Perú 1 0 0 1 1 4 -3 0 9 Bolivia 1 0 0 0 0 4 -4 0

