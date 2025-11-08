El Estadio IPD de Huancayo fue escenario de una tarde que quedará marcada en la historia reciente del ‘Rojo Matador’. Sport Huancayo logró coronarse campeón de la Liga 3 tras un partido lleno de tensión ante Estudiantil CNI, donde la ventaja obtenida en la ida fue determinante para el desenlace. El marcador final terminó igualado, pero el contexto, la presión y el ambiente mostraron a un equipo que supo sostener un objetivo claro desde hace varios meses: volver a escalar en el mapa competitivo del fútbol peruano. Más allá del resultado, se considera la presencia de jóvenes valores que ahora darán el salto a la Liga 2.

Sport Huancayo golpeó rápido gracias a una gran definición de Cris Huyhua, que resolvió con categoría dentro del área a los 7’. Ese tanto encendió la tribuna y prometía una tarde tranquila, pero la expulsión de Juan Barreda a los 14’ cambiaría por completo el trámite del partido.

Con un hombre menos, el ‘Rojo Matador’ tuvo que replegar en varios pasajes, y eso fue aprovechado por Estudiantil CNI, que adelantó líneas y encontró el empate a los 38’ mediante Antonio Acosta. Desde ese momento, el duelo se convirtió en una batalla táctica, donde cada pelota dividida pesaba como una final.

En el complemento, el cuadro loretano asumió mayor protagonismo, consciente de que el empate no le favorecía en el global. Sin embargo, Sport Huancayo mostró solidez en su bloque defensivo y trabajó con paciencia para controlar los tiempos, evitando caer en la desesperación pese al asedio rival.

Los minutos finales se vivieron con el público de pie y los nervios a flor de piel. Estudiantil CNI intentó por todas las vías, pero la defensa huancaína se cerró bien y el pitazo final desató la celebración en las graderías y en el campo. El equipo había logrado sostener el marcador y asegurar la consagración.

Con este resultado, Sport Huancayo logró el título de la primera edición de la Liga 3 y concretó su ascenso directo a la Liga 2 2026. El proyecto deportivo, que apostó por una mezcla de experiencia y juveniles, encuentra ahora un impulso clave para la siguiente temporada.

Por el lado de Estudiantil CNI, la campaña aún no termina. Como subcampeón del torneo, tendrá la oportunidad de definir su ascenso en el repechaje ante el segundo lugar de la Copa Perú, en partido único y en sede neutral. Allí buscarán su regreso al fútbol profesional después de varios años de reconstrucción institucional.

La Liga 3 deja así su primera edición con una final intensa, un campeón que supo ser efectivo cuando correspondía y un subcampeón que todavía tiene chances. Mientras tanto, Huancayo vuelve a creer, y su hinchada también.

