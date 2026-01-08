Jesús Pretell se despide de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)
Jesús Pretell se despide de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

En un movimiento poco esperado, Sporting Cristal anunció la salida de Jesús Pretell, uno de los referentes del equipo y que también tuvo la oportunidad de ser capitán en la temporada 2025. El ‘candado’ deja la institución que lo formó para enrumbar hacia su primera aventura internacional: jugará en LDU, bajo la dirección técnica de Tiago Nunes. El estratega brasileño solicitó su fichaje ante la altera de poca continuidad para el 2026 en tienda celeste. Desde Ecuador, también hicieron oficial su arribo.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS