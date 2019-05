Sporting Cristal vs. Unión Española EN VIVO Y EN DIRECTO por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana 2019

Sporting Cristal vs. Unión Española EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA DIRECTV SPORTS | ONLINE | VER GRATIS | se miden nuevamente, por el cierre de la llave de la Fase 2 de la Copa Sudamericana. Para este duelo de vuelta, los rimenses vienen con todo las de ganar, tras quedarse golear por tres goles en Chile. No obstante, el cuadro chileno buscará descontar en Lima, por lo que Claudio Vivas deberá plantear un esquema que priorice el ataque, sin descuida la defensa. Todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

¿En qué canal se transmitirá el Sporing Cristal vs. Unión Española por la Copa Sudamericana 2019?

Sporting Cristal vs. Unión Española jugarán en el estadio Alejandro Villanueva, este martes a las 7:30 p.m. y será transmitido por DirecTV Sports. Los rimenses llegan recargados a este partido, pero evitarán estar confiados, porque saben que el cuadro chileno buscará el descuento.

Sporting Cristal vs. Unión Española vuelven a enfrentarse, esta vez, por el duelo de vuelta que definirá al plantel que pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro de Claudio Vivas tiene tres goles a su favor, tras ganar en Santiago, pero deberán si quieren asegurar el pase, deberán anotar más dianas.

Sporting Cristal se mantiene optimista para este encuentro, aunque tiene una gran baja para este partido. "Horacio Calcaterra no terminó bien. Es duda para el martes en el partido de vuelta por la Copa Sudamericana", sostuvo Vivas.

Sporting Cristal es favorito para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Twitter) Sporting Cristal es favorito para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Twitter)

Como se recuerda, el volante de Sporting Cristal fue pieza clave en el partido en Chile y también ante Melgar, la jornada pasada del Torneo Apertura. Ello podría perjudicar el esquema que tuvo en mente el técnico 'bajopontino' ante Unión Española.

Sporting Cristal usará como escenario el Alejandro Villanueva, estadio de Alianza Lima. Si bien ello detonó con las alarmas, tras amenazas de hinchas blanquiazules, por el uso de su estadio, los directivo corroboraron que de todas maneras allí se jugará.

“La opción era el Grau o Alianza. Y nosotros como comando técnico dijimos que el piso de Matute era mejor. Después, si la tribuna es azul y blanca… bueno, pero se puede pintar de celeste. Pintémosla de celeste, con camisetas, cartones”, afirmó Claudio Vivas.

Unión Española sabe que la llave sigue abierta, por lo que no descarta voltear ese marcador en contra y quedarse con el pase a octavos. Si bien los hispanos no tuvieron un buen debut, todavía pueden pelear por ganar este duelo, por lo que Vivas tendrá que ser precavido y no descuidar los espacios.

Sporting Cristal vs. Unión Española: partidos anteriores

► 25/05/19 Sporting Cristal 2 - 3 Melgar

► 21/05/19 Unión Española 0 - 3 Sporting Cristal

► 18/05/19 Carlos Mannucci 2 - 0 Sporting Cristal

► 13/05/19 Sporting Cristal 4 - 0 Universidad

► 09/05/19 Olimpia 0 - 1 Sporting Cristal



► 21/05/19 Unión Española 0 - 3 Sporting Cristal

► 17/05/19 Unión La Calera 1 - 2 Unión Española

► 12/05/19 Unión Española 1 - 0 Universidad Concepción

► 04/05/19 Coquimbo Unido 2 - 0 Unión Española

► 28/04/19 Unión Española 0 - 2 Audax Italiano

Sporting Cristal vs. Unión Española: horarios del mundo

Perú: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Unión Española: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, J. Madrid, G. Chávez, J. Cazulo, C. Ortiz, G. Távara, C. Gonzáles, C. Palacios y F. Pacheco.

Unión Española: S. Sánchez, M. Larenas, J. Aja, T. Galdames, F. Seymour, L. Pavez, Y. Mejía, R. González, M. Maureira, M. Dávila, M. Caballero.

El mensaje de Claudio Vivas a los hinchas de Sporting Cristal, que acompañarán al equipo 'celeste' a Matute. (Video: @CharleSC_Aleks / Foto: César Campos)

► Para la Copa Sudamericana: Claudio Vivas sacó de la lista a un jugador por llegar tarde a los entrenamientos [VIDEO]



► Selección peruana: Jefferson Farfán, Luis Advíncula y André Carrillo fueron las novedades en la Videna | VIDEO



► El mensaje de Claudio Vivas al hincha de Sporting Cristal: “Pintemos Matute de celeste” [VIDEO]



► Sporting Cristal vs. Unión Española: Vivas desconvoca a juvenil por indisciplina



► La gran baja que sufriría Sporting Cristal en el partido contra Unión Española