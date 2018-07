Alianza Lima y Sporting Cristal no tendrán acción este fin de semana en el Torneo Apertura debido a la solicitud de la Policía Nacional de postergar sus partidos por motivos de las celebraciones por los 197 años de la Independencia del Perú. Íntimos y celestes tuvieron que reprogramar sus partidos.

A pesar de que el calendario del Torneo Apertura estipulaba que Alianza Lima y Sporting Cristal jueguen el domingo 29 de julio a las 11 de la mañana y 4 de la tarde, respectivamente, la Policía Nacional solicitó que estos partidos, considerados de alto riesgo, se reprogramen. Y con el apoyo de la ADFP esto se logró.

Blanquiazules y celestes, junto a sus respectivos rivales UTC y Cantolao, no tendrán acción el fin de semana pero sí el miércoles 8 de agosto, cuando tendrán que completar el partido que les quedará pendiente tras las Fiestas Patrias.

Mira a continuación la programación de la fecha 9 del Torneo Apertura :

Sábado 28 de Julio



Binacional vs Ayacucho FC

Estadio: 25 de Noviembre (Moquegua)

Hora: 1: pm.



Sport Huancayo vs Unión Comercio

Estadio Huancayo

Hora: 3:30 pm



Sport Rosario vs Universitario

Estadio Rosas Pampa (Huaraz)

Hora: 5:45 pm



Sport Boys vs San Martín

Estadio Miguel Grau (Callao)

Hora: 8:00 pm



Domingo 29 de Julio



Municipal vs Melgar

Estadio Miguel Grau (Callao)

Hora: 1:30 pm



Real Garcilaso vs Comerciantes Unidos

Estadio Garcilaso (Cusco)

Hora: 6:15 pm



Miércoles 8 de Agosto



Sporting Cristal vs Cantolao

Estadio Alberto Gallardo

Hora: 1:00 pm



Alianza Lima vs UTC

Estadio Alejandro Villanueva

8:00 pm

