¿Por qué los hinchas de Universitario se fueron tan contentos tras la‘Noche Crema’?

No solo la victoria dejó contento al hincha de Universitario de Deportes. De hecho, el equipo de Nicolás Córdova mostró aspectos importantes y que deberíamos valorar, pese a que el choque ante Universidad de Concepción fue un amistoso.

1. Juego directo

Pese a que intentó defender el resultado y se metió a su propio campo en los últimos minutos, este nuevo Universitario de Deportes demostró que intenta ser un equipo dinámico, con transiciones rápidas y, sobre todo, de juego directo. Y es aquí cuando Pablo Lavandeira se vuelve un elemento imprescindible en el esquema de Nicolás Córdova.



El argentino es el enlace que la 'U' buscaba hace mucho tiempo. Controla bien los tiempos, recupera y siempre intenta convertirse en el factor sorpresa, a través de pases largos y rifados a la espalda de los defensas. Y si le toca anotar, no se hace problemas.

2. La importancia de Germán Denis

Si no hace goles, no lo crucifiquemos. También valoremos a Denis en función a su solidaridad. El delantero no se cierra en su egoísmo y espera que le lleguen balones al área para embocarla. Más bien, se recoge para intentar generar fútbol con Alberto Quintero y Alejandro Hohberg. Además, es preciso con el balón a los pies.

Que Germán llegue al gol debería ser una consecuencia, no una preocupación constante. Comencemos a ver a los '9' de otra manera.

3. Mejoró en el aspecto defensivo



A Universitario de Deportes le llegaron poco, debido a la propuesta ofensiva que plasmó Córdova en el campo. Defendió lejos de su área. Corzo, como siempre, estuvo correcto en las coberturas. Guillermo Rodríguez mostró cosas interesantes en los casi 40 minutos que jugó al lado de Jersson Vásquez, quien también sufrió una lesión y no pudo terminar el partido.

Pese a los cambios, Universitario continuó trabajando como un relojito. Eso es importante hacer fuerte al colectivo.

4. El tridente ofensivo



Hohberg y Quintero son hombres desequilibrantes, pero juegan muy aislados. Entonces, de poco sirve romper cinturas, si hay poca elaboración y 'diablura'.



En la medida que el ‘Enano’ y del panameño se junten, Denis dejará de preocuparse y ya no saldrá tanto de su hábitat.



5. Los hinchas se portaron a la altura.



El aliento de los hinchas fue fundamental en la 'Noche Crema'. Desde que inició la presentación, recibieron a cada jugador con aplausos y festejos. Eso sí, ya es momento de limar asperezas con Alejandro Hohberg, porque el 'Enano' es, ante todo, un profesional que necesita trabajar.

