Alianza Lima presentará reclamo ante la Conar por penal no cobrado por Joel Alarcón [VIDEO]

No quedaron conformes. El duelo de Universitario de Deportes vs. Alianza Lima terminó con resultado a favor de los cremas; sin embargo, hubo un detalle que no le gustó a los directivos blanquiazules. Y es que el penal que no cobró Joel Alarcón, por la polémica falta a Federico Rodríguez podría terminar en un documento formal enviado a la Conar.

Según pudo conocer Depor, el presidente de la comisión de fútbol de Alianza Lima, César Torres, estuvo inconforme con el arbitraje de Joel Alarcón e indicó que la directiva presentará un reclamo a la Conar, debido a las constantes 'fallas a favor de otros equipos'.

No obstante, la visión de Pablo Bengoechea fue distinta a lo mencionado por el directivo, pues consideró que la labor de Alarcón fue muy similar a la que realizan árbitros en partidos en el extranjero. "Me pareció un arbitraje, diferente a los que estamos acostumbrados, dejó que el partido fluya, como se compite a nivel internacional", habló el técnico en conferencia de prensa.

Por su parte, Aldo Corzo respondió sobre la labor de Alarcón ante la polémica falta ante Federico Rodríguez. "Para mí, Joel estuvo muy bien, arbitró como un partido de Copa Libertadores. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que lo tocan o le pasa algo y ya es penal, en cambio en partidos internacionales no sucede esto", indicó tras el partido.

Universitario se quedó con el liderazgo en la Tabla de Posiciones, con 22 puntos en el Clausura y 45 en el acumulado. Su próximo encuentro será ante Sport Boys en el Miguel Grau del Callao. Mientras que Alianza Lima recibirán a Pirata FC en el estadio Alejandro Villanueva.

Aldo Corzo respondió por la falta a Federico Rodríguez en el Universitario vs. Alianza Lima. (Video: Jesús Mestas / GEC)

