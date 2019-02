Chocó palo: Alejandro Hohberg se perdió de anotar el segundo tanto en 'Noche Crema' [VIDEO]

Universitario de Deportes vs. César Vallejo abrió el segundo tiempo con 3 cambios en el once, entre ellos Germán Denis en el ataque. No obstante, cuando se tuvo la oportunidad de anotar el segundo, Alejandro Hohberg, el hombre que se encontraba frente al arco, termina dándole al palo.

A los 9 minutos de iniciado el segundo tiempo, Universitario de Deportes se acercó al área de César Vallejo con Vásquez en la pelota, quien decide lanzarla al centro para que Denis o Hohberg puedan anotar, sin llegar a concretar.

Universitario vs. César Vallejo: merengues ganan 1-0 a los 'Poetas' por la 'Noche Crema'

El travesaño terminó salvando el arco 'Poeta' del derechazo de Alejandro Hohberg, quien buscaba ir por el segundo gol en la 'Noche Crema'.

Universitario de Deportes inició el segundo tiempo con 3 variantes. Enmanuel Páucar ingresó por Armando Alfageme, Germán Denis por Anthony Osorio, y Pablo Lavanderia por Gary Correa.

Todas las incidencias del partido de Universitario de Deportes vs. César Vallejo las encontrarás en depor.com.