Sigue la programación completa de la Fecha 11 del Torneo Clausura

Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima vuelven a la carga, en busca de los tres puntos de la jornada 11 del Torneo Clausura. Los cremas esperan cambiar la fecha del encuentro previsto con los cerveceros para este sábado, pero será la FPF el ente que confirmaría si hará efectivo su pedido o si se mantendrá la programación original.

La fecha 11 arranca este viernes con el encuentro de UTC vs. Cantolao, a las 3:00 p.m. El Gavilán del Norte espera sacar una victoria de local que le permita salir de las últimas casillas de la Tabla de Posiciones. Mientras que el Delfín sigue en la pelea por mantenerse lejos de la zona de descenso.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se alistan para un partido con 14 ausencias, debido a las convocatorias por amistosos internacionales. Tanto cremas como celestes tendrán siete ausencias, respectivamente, tras el llamado de emergencia de Alejandro Hohberg a la Selección Peruana, tras la lesión de Yoshimar Yotun.

En tanto, Alianza Lima volvió a la senda del triunfo, tras ganar 3-2 ante Pirata FC; sin embargo, saben que es necesario sumar los tres puntos de todos los partidos que vengan, a fin de estar más cerca del título. Su próximo rival será San Martín, el domingo a las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau.

Conoce la programación completa de la fecha 11 del Clausura

Viernes 11 de octubre



UTC vs. Cantolao

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Héroes de San Román

Transmisión: GOLPERU



Sábado 12 de octubre



Unión Comercio vs. Alianza Universidad

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca

Transmisión: GOLPERU



Ayacucho FC vs. Deportivo Municipal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

Transmisión: GOLPERU​



Carlos A. Mannucci vs. Sport Huancayo

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Mansiche

Transmisión: GOLPERU



Universitario vs. Sporting Cristal*

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental

Transmisión: GOLPERU



Domingo 13 de octubre



Pirata FC vs. Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Estadio de Olmos

Transmisión: GOLPERU



San Martín vs. Alianza Lima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Transmisión: GOLPERU



Melgar vs. Bionacional

6:00 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Transmisión: GOLPERU



Lunes 14 de octubre



Real Garcilaso vs. César Vallejo

3:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Transmisión: GOLPERU



(*) A la espera de confirmación por la FPF.

