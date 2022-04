Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló con Depor y se refirió al clásico entre Universitario y Alianza Lima. Además, el exjugador también nos da detalles de su nueva etapa como figura tanto en su programa digital como en Inkabet, el éxito de su restaurante (’Cuto 16′) y muchos detalles más como el buen momento de la selección peruana y de Christian Cueva. Guadalupe nos recibió en su hogar y calienta el decisivo encuentro del domingo en el Monumental.

A poco del clásico, ¿qué sensaciones podemos esperar del partido más importante de la Liga 1?

Ambos vienen de ganar en la Liga 1, están con toda la motivación. Es el primer clásico del año y uno como exfutbolista de uno de esos equipos siempre dice, “puedes perder cualquier partido menos un clásico”. Eso es importantísimo. Esperemos que sea un partido de ida y vuelta porque la verdad, los clásicos han perdido eso, no hay esa emoción e intensidad de antes.

¿Cómo ves a la ‘U’ este año?

Por el tema de mi trabajo, no he estado tan pegado con el fútbol. La ‘U’ necesita urgentemente un título, ha llegado a ese extremo, no hay otra, los jugadores tienen la responsabilidad y obligación de hacerlo realidad, por algo están en un equipo grande, con historia. Desde el 2013 no se ha logrado algo importante, en ese año la ‘U’ campeonó ante mi equipo, yo estaba en Garcilaso. La ‘U’ viene de ganar en una plaza muy difícil como Ayacucho, ahora hay que esperar que ganen este partido.

Andy Polo anotó el último gol de la ‘U’ y tuvo una celebración ‘polémica’ tapándose los oídos, ¿fue soberbio?

En la vida, hay que asumir sus responsabilidades. Hay que darse cuenta que uno es imagen y es ejemplo para muchos niños, hay que quedar bien con las personas que estuvieron contigo desde el inicio, la gratitud y el respeto son los valores más importantes en el ser humano y más cuando hay hijos de por medio. Uno cuando tiene problemas tiene que resolverlos en cuatro paredes, si en caso se ventilan esos problemas, como ahora está pasando, es bueno ser sincero con uno mismo y tratar de resolver todo por el bien de la familia y todos. No es agradable que se den rechazos y no pretender que con un gol vas a callar la gente. El respeto debe ser por ambas partes, ojalá Dios quiera que resuelva sus problemas personales y que se enfoque en su carrera.

Sobre la selección peruana, ¿qué sensaciones hay sobre el repechaje?

¿Qué podemos esperar del repechaje después de todo lo que están haciendo los muchachos? Todo, lo mejor. Nunca pensé estar disfrutando tanto con la selección, es algo mágico para todos los peruanos, nadie se puede resistir. Hay que disfrutar cada momento, acompañar a la selección, a nosotros mismos. Cuando el peruano

Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

Cuto Guadalupe espera lo mejor para la selección peruana en el repechaje de junio. Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

¿Qué podemos esperar del repechaje después de todo lo que están haciendo los muchachos? Todo, lo mejor. Nunca pensé estar disfrutando tanto con la selección, es algo mágico para todos los peruanos, nadie se puede resistir. Hay que disfrutar cada momento, acompañar a la selección, a nosotros mismos. Cuando el peruano se une y tiene la fortaleza y fe de poder lograr las cosas, se van a dar. El apoyo de los hinchas ha ayudado mucho a los jugadores, la selección no siente la ausencia de la gente, viajan y se sienten cómodos porque siempre habrá hinchas, hay un mar de gente en las calles, banderazo, fiesta, eso no se ha visto nunca. Hoy por hoy no hay nada que envidiarle a ninguna selección, hoy vamos a algún lugar y las selecciones te respetan. Fuimos a Uruguay y le jugamos de igual a igual, que lindo ¿no? perdimos por un gol que todos vimos, pero Dios nos dio la oportunidad de depender de nosotros mismos a pesar de tantas injusticias, vino el partido ante Paraguay y pudimos ganarlo para ir al repechaje. Ahora se viene el duelo más importante, es el decisivo, por el que vamos a salir a ganar.

Hoy tenemos a Christian Cueva en un gran momento y en la semana lo compararon con Luka Modric por su jugada en el partido de Champions League, ¿qué opinas?

La mejor (pase) es la de Cueva, es más fina. Cueva viene corriendo y la saca, en cambio Modric la para. Yo le digo Harry Potter a Cueva porque es un mago. Escuché unas declaraciones de Gareca, todo lo del pobre es regalado (risas) entonces, ¿cuál es la diferencia? De que ellos son equipos de élite y puro marketing, es como decir, ‘Cuto’ hace la de Ronaldinho (risas). Yo he jugado afuera y no tenemos que envidiarle nada a nadie, ellos son como una carapulcra con sopa seca, es agradable sí, pero no tienen ese toque final de sabor como el sudamericano. Cueva es un jugador que se muestra como es, a mí me contaron que tenían que ir a buscar a Cueva porque jugaba campeonatos de fútbol, pichangas. Él es barrio, es su esencia, comparte con su gente y por eso su entorno tiene que cuidarlo. Gareca se dio cuenta que Cueva necesitaba ayuda, es el jugador diferente de la selección, él se dio cuenta, es su papá, eso dice mucho de ambos. Estoy muy feliz por él y se lo he dicho, si él está bien, todo el país está bien.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, los referentes de la selección están ausentes por lesiones, ¿qué decir de ellos?

El hincha tiene que entender que hay que tener respeto y gratitud por lo que ya no están. Hoy es fácil decirle no a Paolo, a Jefferson, se olvidan muy rápido. Hoy -y me uno- todos dicen Lapadula te amo, pero hay que recordar todo. Jefferson y Paolo son la base de esta selección, no nos olvidemos de Vargas, Pizarro, el ‘Mudo’ Rodríguez, todos son parte del proceso de este equipo.

