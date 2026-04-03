El futuro de Javier Rabanal se puso sobre la mesa en el programa ‘Juego en Corto’ comandado por Diego Penny, Fernanda Huapaya y José Carvallo.
El exportero ‘crema’ dudó de la continuidad del entrenador español en la U si es que no consigue un buen resultado en el clásico.
“Yo creo que si la ‘U’ no gana el clásico, no sé si siga Rabanal, así juegue a los tres días con Tolima”, aseguró Carvallo.
El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Monumental.
Debido al rendimiento opaco del plantel de Ate se posicionan en la cuarta casilla del Torneo Apertura, a cinco puntos del líder Alianza Lima.
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