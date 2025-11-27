Este jueves 28 de noviembre, respetando una antigua tradición muy especial y que siempre reúne los corazones de grandes familias y amigos, se celebra el Día de Acción de Gracias, fecha en la que se busca agradecer por todas las bendiciones, logros y recuerdos creados en el siguiente año. Y es que, a pesar de ser una festividad de Estados Unidos, cada vez son más los latinos que se unen a esta hermosa actividad, que abre paso también a las fiestas navideñas.
No es de extrañar que el calor de los hogares de la región se empiece a sentir desde estas alturas del año, pues son muchos los que -desde noviembre- comienzan a transmitir el espíritu de las fiestas de fin de año y que mejor hacerlo que con una fiesta que simboliza la unión, gratitud y amor.
Ya sea que te encuentres lejos o cerca de tus seres queridos, un mensaje puede ser suficiente para expresar afecto y buenos deseos. Si buscas inspiración para enviar saludos por WhatsApp u otras redes sociales, aquí te presentamos una selección de 30 frases del Día de Acción de Gracias, ideales para compartir con familiares, amigos, compañeros de trabajo o hasta con tu persona especial.
¿QUÉ FRASES ENVIAR POR MENSAJE EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2025?
Para Familiares:
- Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de alegría y el calor de nuestra familia. ¡Feliz Thanksgiving!
- Mi corazón está agradecido por cada uno de ustedes, mis mayores bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- La vida nos ha dado tanto, pero mi mayor regalo es tenerlos. ¡Feliz Thanksgiving a todos!
- Celebrando hoy el regalo de estar juntos, con amor incondicional. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- A pesar de la distancia, les envío un abrazo enorme de gratitud. ¡Feliz Thanksgiving a todos!
- Que nuestra mesa se llene de comida y, lo más importante, de recuerdos. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Recuerdo que las mejores cosas de la vida son las personas como ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Con un corazón lleno de gratitud, les deseo un hermoso y pacífico día. ¡Feliz Thanksgiving!
- Gracias por ser mi roca y mi mayor apoyo siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- La familia es donde el amor nunca termina. ¡Gracias por ser mi hogar! ¡Feliz Thanksgiving!
Para Amigos:
- Agradecido por tu amistad inquebrantable y todas las risas que compartimos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Hoy es el día perfecto para decirte: ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Feliz Acción de Gracias!
- Que tu plato esté tan lleno como tu corazón de alegría. ¡Feliz Thanksgiving, amigo(a)!
- Valoro nuestra amistad más de lo que sabes, gracias por siempre escucharme. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- De un alma agradecida a otra: que tengas un maravilloso día. ¡Feliz Thanksgiving!
- Elige ser agradecido hoy, y el resto del año. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Hoy y siempre, estoy agradecido por la aventura que es nuestra amistad. ¡Feliz Thanksgiving!
- Eres más que un amigo(a), eres familia. ¡Gracias por estar en mi vida! ¡Feliz Acción de Gracias!
- ¡Agradece todo lo que tienes y sonríe hoy! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- La vida es mucho mejor contigo. Gracias por los buenos momentos. ¡Feliz Thanksgiving, amigo!
Para el Trabajo:
- Les deseo a todos paz y descanso. Agradezco la colaboración de este equipo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este día de gratitud, gracias por su dedicación y profesionalismo. ¡Feliz Thanksgiving!
- Aprovechemos este día para recargar energías y reflexionar sobre nuestros logros. ¡Feliz Acción de Gracias!
- Agradecido de trabajar junto a personas tan talentosas y comprometidas. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que su mesa esté llena y sus corazones alegres. ¡Feliz Thanksgiving a todo el equipo!
Para Parejas Sentimentales:
- Mi mayor gratitud es por tenerte a mi lado. Eres mi mayor bendición. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, mi amor!
- Gracias por la risa, el apoyo y el amor inmenso que me das. ¡Feliz Thanksgiving, cariño!
- Contigo, cada día se siente como Acción de Gracias. ¡Feliz Acción de Gracias a mi vida!
- No necesito nada más que tu amor. Gracias por hacerme tan feliz. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Mi corazón está desbordado de amor y gratitud por ti. ¡Feliz Thanksgiving a mi persona especial!
TE PUEDE INTERESAR
- Tras no seguir en Alianza Lima: lo último sobre el futuro de Hernán Barcos y dos opciones sobre la mesa
- Antes de enfrentar a Alianza Lima: Sporting Cristal aseguró la renovación de tres referentes
- ¡Escándalo en Liga 3! Juan Aurich a punto de desaparecer cuando otro club sorprende con mismo nombre
- ¿Será el nuevo ‘10′ crema? Universitario tras los pasos de la figura del flamante campeón chileno
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal