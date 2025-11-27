Este jueves 28 de noviembre, respetando una antigua tradición muy especial y que siempre reúne los corazones de grandes familias y amigos, se celebra el Día de Acción de Gracias, fecha en la que se busca agradecer por todas las bendiciones, logros y recuerdos creados en el siguiente año. Y es que, a pesar de ser una festividad de Estados Unidos, cada vez son más los latinos que se unen a esta hermosa actividad, que abre paso también a las fiestas navideñas.

No es de extrañar que el calor de los hogares de la región se empiece a sentir desde estas alturas del año, pues son muchos los que -desde noviembre- comienzan a transmitir el espíritu de las fiestas de fin de año y que mejor hacerlo que con una fiesta que simboliza la unión, gratitud y amor.

Ya sea que te encuentres lejos o cerca de tus seres queridos, un mensaje puede ser suficiente para expresar afecto y buenos deseos. Si buscas inspiración para enviar saludos por WhatsApp u otras redes sociales, aquí te presentamos una selección de 30 frases del Día de Acción de Gracias, ideales para compartir con familiares, amigos, compañeros de trabajo o hasta con tu persona especial.

¿QUÉ FRASES ENVIAR POR MENSAJE EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 2025?









Para Familiares:

Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de alegría y el calor de nuestra familia. ¡Feliz Thanksgiving! Mi corazón está agradecido por cada uno de ustedes, mis mayores bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! La vida nos ha dado tanto, pero mi mayor regalo es tenerlos. ¡Feliz Thanksgiving a todos! Celebrando hoy el regalo de estar juntos, con amor incondicional. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia! A pesar de la distancia, les envío un abrazo enorme de gratitud. ¡Feliz Thanksgiving a todos! Que nuestra mesa se llene de comida y, lo más importante, de recuerdos. ¡Feliz Acción de Gracias! Recuerdo que las mejores cosas de la vida son las personas como ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Con un corazón lleno de gratitud, les deseo un hermoso y pacífico día. ¡Feliz Thanksgiving! Gracias por ser mi roca y mi mayor apoyo siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! La familia es donde el amor nunca termina. ¡Gracias por ser mi hogar! ¡Feliz Thanksgiving!

Para Amigos:

Agradecido por tu amistad inquebrantable y todas las risas que compartimos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Hoy es el día perfecto para decirte: ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Feliz Acción de Gracias! Que tu plato esté tan lleno como tu corazón de alegría. ¡Feliz Thanksgiving, amigo(a)! Valoro nuestra amistad más de lo que sabes, gracias por siempre escucharme. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! De un alma agradecida a otra: que tengas un maravilloso día. ¡Feliz Thanksgiving! Elige ser agradecido hoy, y el resto del año. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Hoy y siempre, estoy agradecido por la aventura que es nuestra amistad. ¡Feliz Thanksgiving! Eres más que un amigo(a), eres familia. ¡Gracias por estar en mi vida! ¡Feliz Acción de Gracias! ¡Agradece todo lo que tienes y sonríe hoy! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! La vida es mucho mejor contigo. Gracias por los buenos momentos. ¡Feliz Thanksgiving, amigo!

Para el Trabajo:

Les deseo a todos paz y descanso. Agradezco la colaboración de este equipo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! En este día de gratitud, gracias por su dedicación y profesionalismo. ¡Feliz Thanksgiving! Aprovechemos este día para recargar energías y reflexionar sobre nuestros logros. ¡Feliz Acción de Gracias! Agradecido de trabajar junto a personas tan talentosas y comprometidas. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que su mesa esté llena y sus corazones alegres. ¡Feliz Thanksgiving a todo el equipo!

Para Parejas Sentimentales:

Mi mayor gratitud es por tenerte a mi lado. Eres mi mayor bendición. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, mi amor! Gracias por la risa, el apoyo y el amor inmenso que me das. ¡Feliz Thanksgiving, cariño! Contigo, cada día se siente como Acción de Gracias. ¡Feliz Acción de Gracias a mi vida! No necesito nada más que tu amor. Gracias por hacerme tan feliz. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Mi corazón está desbordado de amor y gratitud por ti. ¡Feliz Thanksgiving a mi persona especial!

TE PUEDE INTERESAR