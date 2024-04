Desde el estadio Azteca, América vs. New England se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este miércoles 10 de abril, en el partido de vuelta en los cuartos de final de la Concachampions. El duelo está programado para arrancar desde las 9:30 p.m. (hora peruana), 10:30 p.m. (hora boliviana) y 11:30 p.m. (hora argentina). Las acciones en el primer partido terminaron con un 4-0 favorable para ‘las águilas’ en condición de visitantes. Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para todo el país de México en la señal de FOX Sports y Amazon Prime. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

