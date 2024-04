Desde el Gillete Stadium, América vs. New England se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de ida en la Concachampions 2024. El duelo se juega este martes 2 de abril, desde las 8:00 p.m. (hora peruana y una hora menos en México). El cuadro de la MLS es local, pero al frente tendrá a ‘Las Águilas’ que quieren sacar ventaja. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de FOX Sportsy Amazon Prime en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

Club América es líder en la Liga MX. (Video: Club América)

América vs. New England: probables alineaciones

L. Malagón; K. Álvarez, I. Lichnovsky, S. Cáceres y C. Calderón; Á. Fidalgo y J. dos Santos; A. Zendejas, D. Valdés y J. Quiñones; H. Martín. New England: H. Ravas; N. Lima, J. Mensah, D. Romney, D. Jones; I. Harkes, M. Polster, M. Kaye; N. Gil, T. Chancalay y E. Bajraktarevic.