No te pierdas una de las peleas del año. Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará este sábado 30 de septiembre contra Jermell Charlo, en un combate válido por los títulos súper medianos del CMB, OMB, AMB y FIB, todos del púgil mexicano, quien es campeón indiscutido al igual que su rival, quien no pondrá en juego sus títulos en esta ocasión. Desde la casa del boxeo mundial, el T-Mobile Arena de Las Vegas, en USA, mira la transmisión de la pelea del Canelo vs. Charlo. Aquí te contamos cuáles son los horarios y canales para que no te pierdas ni un solo detalle.

¿Qué canales transmiten la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

Los canales de transmisión para esta pelea son: Canal 5 de Televisa y TV Azteca en señal abierta de México, Star Plus en streaming para México y Latam, ESPN Knockout para Latam, mientras que en Estados Unidos va por PPV Showtime y FITE.

Canal de transmisión Izzi Megacable Sky Total Play Dish Canal 5 de Televisa 5 o 705 105 105 o 1105 5 105 TV Azteca 7 7 o 707 5 107 o 1107 7 101 Azteca Uno 1 o 701 3 101 o 1101 13 101 TUDN 501 o 890 No Hay 547 o 1547 503 No hay ESPN 508 o 895 41 550 o 1550 558 338

¿A qué hora ver la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo en México y USA?

La transmisión de la cartelera estelar está programada para que empiece desde las 18:00 horas del Centro de México o desde las 20:00 horas tiempo del este en los Estados Unidos. Por otra parte, el ring walk del Canelo vs. Charlo está programado para las 21:00 horas CDMX o 23:00 horas tiempo del este en USA.

¿A qué hora transmiten la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

Aquí te mostramos diversos horarios por países para poder ver la transmisión del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo. Recuerda que el horario de transmisión es de la cartelera principal.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del domingo 1 de octubre.

A esta hora está programado el ingreso al ring del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 00:00 horas del domingo 1 de octubre.

España: 5:00 a.m. del domingo 1 de octubre.

La previa de la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

La pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo es esperada con gran anticipación por los fans del boxeo. Ambos peleadores son figuras destacadas en sus respectivas divisiones y tienen un estilo de pelea emocionante y efectivo. Esta contienda promete ser un espectáculo lleno de acción y determinación por parte de los dos competidores.

La estrategia de Canelo podría centrarse en aprovechar su experiencia y habilidad para encontrar los puntos débiles de Charlo y capitalizarlos con su poder de golpeo. Por otro lado, Charlo buscará mantener su agresividad y presión constante para imponer su estilo y evitar que Canelo tome el control de la pelea.

Cartelera completa del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

Canelo Álvarez contra Jermell Charlo; Por los títulos súper medianos del CMB, OMB, AMB y FIB de Álvarez

Jesús Ramos Jr. contra Erickson Lubin; peso mediano ligero

Yordenis Ugás vs. Mario Barrios; Por el título vacante interino de peso welter del CMB

Elías García vs. Armando Reséndiz; Peso medio

Frank Sánchez contra Scott Alexander; De peso pesado

Gabriel Valenzuela contra Yeis Gabriel Solano; Súper ligero

Terrell Gausha contra KeAndre Leatherwood; Peso medio

Oleksandr Gvozdyk contra Isaac Rodrigues; Peso semipesado

Curmel Moton vs. Ezequiel Flores; peso súper pluma

Justin Viloria vs. Ángel Barrera; peso súper pluma

Bek Nurmaganbet contra Abimbola Osundairo; peso súper mediano

