En los siguientes párrafos te contaremos cuáles son los canales de transmisión que te permitirán ver encuentros como PSG vs. Bayern, Dortmund vs. Chelsea, Liverpool vs. Real Madrid, entre otros. Este martes 14 de febrero inician los octavos de final de la Champions League 2023. Se vienen partidos muy emocionantes y muchos fanáticos ya están programando su tiempo para poder verlos. Si estás en México y no sabes cómo ver los duelos, llegaste al lugar correcto.

Como se sabe, la Champions League puede verse en la televisión, aunque muchos fanáticos no saben exactamente cuáles son los canales que trasmiten la competición. A continuación, te enseñaremos dónde puedes sintonizar los compromisos del certamen si te encuentras en México. Revisa la información y compártela con tus amigos.

Champions League: cómo ver en México

Fox Sports y ESPN eran los canales que compartían los derechos de la Champions League hace unos años. Ambas compañías alternaban los partidos y siempre emitían diferentes al de la competencia. Pero, el contrato concluyó en la temporada 2020-21 y no fue renovado por ninguno de las dos empresas debido a las dificultades económicas que generó la pandemia.

A través de sus redes sociales, HBO Max anunció que por segunda temporada transmitirá la Champions League en exclusiva. De igual manera, importantes señales como TNT Sports y Cinemax también transmitirán algunos cotejos. Lamentablemente, tanto HBO como TNT son servicios de straming de paga, así que deberás suscribirte para poder ver los duelos.

Champions League: octavos de final

Martes 14 de febrero

PSG vs Bayern - 2:00 p.m. (hora mexicana)

Milan vs Tottenham - 2:00 p.m. (hora mexicana)

Miércoles 15 de febrero

Brujas vs Benfica - 2:00 p.m. (hora mexicana)

Dortmund vs Chelsea - 2:00 p.m. (hora mexicana)

Martes 21 de febrero

Liverpool vs Real Madrid - 2:00 p.m. (hora mexicana)

Frankfurt vs Napoli - 2:00 p.m. (hora mexicana)

Miércoles 22 de febrero

Leipzig vs Manchester City - 2:00 p.m. (hora mexicana)

Inter vs Porto - 2:00 p.m. (hora mexicana)





