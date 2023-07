El estratega fue captado cantando el Himno Nacional de Guatemala durante los momentos previos al encuentro, lo que generó una gran emoción tanto en Fernando Tena como en los aficionados presentes. A pesar de no ser guatemalteco, el entrenador expresó su admiración y se le erizó la piel al presenciar la fervorosa interpretación del himno por parte de los jugadores.

En la conferencia de prensa posterior, conocido como ‘Flaco’ Tena, compartió sus sentimientos acerca de ese momento especial: “El Himno Nacional fue algo extraordinario. Aunque no soy guatemalteco, me emociono y se me pone la piel de gallina al ver la pasión con la que cantan su himno. Los jugadores respondieron con un buen partido y devolvieron a los aficionados toda esa emoción”.

Tena en su partido de Copa Oro





Sin duda ha sido una sorpresa esta selección de Guatemala, que no calificaba desde los noventas a la segunda ronda de la Copa Oro y sin duda su mayor objetivo será calificar a la Copa del Mundo de 2026 que se celebrara en Norte América.

EL "Flaco" Tena en conferencia de prensa

Con el apoyo y liderazgo de Luis Fernando Tena, la selección guatemalteca está dejando una huella profunda en la Copa Oro, y cada gesto de unidad y compromiso fortalece aún más su espíritu de lucha en busca de grandes logros.





