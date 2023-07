Con el objetivo de evitar que Hirving Lozano salga libre al final de su contrato, la directiva del Napoli le ha dado un ultimátum. Aurelio De Laurentiis, presidente de la institución napolitana, ha dejado en claro su postura: si el ‘Chucky’ no renueva su contrato aceptando una reducción salarial, se verá forzado a abandonar el equipo durante este periodo de transferencias. Existe incluso el riesgo de que, en caso de no recibir ofertas, sea relegado al banquillo.

Según información de Gazzetta dello Sport, el Napoli está presionando a Hirving Lozano para evitar que se marche libre el próximo año, cuando su contrato con el club expire en junio de 2024. Sin embargo, el club busca que el ‘Chucky’ acepte una reducción salarial, ya que considera excesivos los 4.5 millones de euros que percibe actualmente, en relación al rendimiento que el mexicano ha mostrado en el terreno de juego.

El diario italiano señala que Lozano y Osimhen tienen salarios iguales, pero el club considera que el sueldo del mexicano es demasiado elevado, especialmente considerando su baja producción goleadora desde su llegada y que la ultima temporada estuvo con lesiones y nunca fue lo que el club napolitano esperaba.

“El salario del nigeriano (Victor Osimhen) es la misma cifra que recibe Lozano. En términos económicos para el club, resulta un lujo mantener estos salarios para un delantero, aunque sea extremo, que solo anotó doble dígitos con Rino Gattuso como entrenador en la temporada 2020-2021 (11 goles), y que en las últimas temporadas con Spalletti solo ha anotado 10 goles en 78 partidos”, cuenta la citada fuente.

En caso de que Lozano no acepte estas condiciones, De Laurentiis le habría comunicado que será vendido en este mismo mercado de fichajes y, de no haber ofertas por él, el entrenador Rudi García no lo tomará en cuenta. Recientemente, el dirigente expresó: “No creo que Lozano sea una persona estúpida. Cuando llegue el momento de conocer a su nuevo entrenador y estar en la concentración, comprenderá que lo mejor es probablemente extender su contrato, o incluso probar suerte en otro lugar”, agregan.





