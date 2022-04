Nada que celebrar, aún. Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha afirmado tras la victoria (2-1) ante el Deportivo Alavés en el Estadio Son Moix, que los tres puntos “son valiosos, pero no definitivos” en la lucha por la salvación, a falta de cinco jornadas para el final de LaLiga Santander.

“Ha sido un partido con mucha tensión. Los dos nos jugábamos el futuro, y hubo nervios. En la segunda parte ellos nos metían pelotas largas que nos obligaron a replegar, y nos faltó rematar el partido porque ellos han dejado en espacios. El autogol nos puso más nerviosos y fue todo muy tenso”, valoró el entrenador.

Aguirre ha dirigido al Mallorca en cuatro partidos desde que sustituyó a Luis García Plaza en el club balear, con dos triunfos (Atlético de Madrid y Alavés) y dos derrotas (Getafe y Elche). La próxima jornada visitará al Barcelona sin el delantero kosovar Vedat Muriqi, que cumplirá un partido de sanción.

“Tenemos que visitar al dentista, como dijo mi amigo (Joaquín) Caparrós, y claro, hacerlo sin Muriqi, que es nuestra referencia arriba y en el juego aéreo, nos obligará a modificar algunas cosas. Tengo cinco delanteros y cualquiera de ellos puede jugar en Barcelona”, agregó el extécnico de Monterrey.

El ‘Vasco’, asimismo, destacó que el Mallorca “sufrirá hasta el final” para amarrar la permanencia. “Hoy en día hay mucha igualdad. No me gusta hacer números y prefiero fijarme en lo mío. No importa lo que hagan los demás si tú no haces tu trabajo. Cada partido será una final para nosotros”, sentenció.

Con respecto a las declaraciones de su homólogo Julio Velázquez, entrenador del Alavés, quién dijo que el Mallorca vivió de dos errores y que su equipo fue superior, Javier Aguirre se rehusó responderle por respeto a un colega, tal y como precisó durante su conferencia postpartido.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO