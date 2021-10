Llamado a romperla en Europa tras sus inicios en el futbol mexicano, José Juan Macías no la viene pasando muy bien en el Getafe, club al que llegó cedido procedente de las Chivas de Guadalajara, y donde aún no ha conseguido consolidarse como titular. Este sábado, por ejemplo, ni siquiera formó parte de la banca de suplentes de los ‘Azulones’.

En el estreno de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador del Getafe, la prensa mexicana se vio sorprendida por la ausencia del delantero oriundo de Jalisco, quien quedó fuera de la convocatoria del DT español para el partido contra el Levante por la novena jornada de LaLiga. Sin duda, un duro golpe para el futbolista, teniendo en cuenta que no está lesionado.

Presente en siete partidos con los ‘Azulones’, cuando a estos eran dirigidos por Míchel González, el popular ‘J. J.’ no ha podido ver portería aún con su equipo, que esta temporada la arrancó de la peor forma posible, siendo el colero del fútbol español con apenas 2 unidades, habiendo registrado nada más que tres goles a favor en nueve duelos disputados.

Estas cifras, por supuesto, llevaron a que la dirigencia tomara la decisión de despedir a Míchel y, en su lugar, designar a Quique Sánchez Flores como nuevo técnico del equipo. No obstante, siendo un ‘pedido’ del exentrenador de los ‘Azulones’, Macías ahora no la tendrá tan fácil para volver al once, por lo que deberá esforzarse el 200% si quiere que su paso por Europa tenga un final feliz.

En su debut en el banquillo, Sánchez Flores formó con David Soria en el arco; Mathías Olivera, Jorge Cuenca, Djené Dakoman y Damián Suárez en la defensa; Carles Aleñá, David Timor, Florentino Luís y Mauro Arambarri en el mediocampo; Nemanja Maksimović detrás del punta, y Sandro Ramírez como único delantero para el partido en el Estadio Ciudad de Valencia.

Formado como futbolista en las inferiores de las Chivas, Macías arribó a tierras españolas en agosto de este año luego de que el Getafe se interesara en sus servicios y lo fichara en calidad de préstamo hasta final de temporada. Por otro lado, vale destacar que ‘J. J.’ ha marcado un total de 42 goles en 115 partidos en su carrera y con apenas 21 años, números que lo llevaron a ganarse el título de ‘promesa del fútbol mexicano’.





