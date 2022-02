A pesar de haber clasificado con tranquilidad a cuartos de final en la Concachampions tras derrotar a Forge FC de Canadá, Cruz Azul no se duerme en su posición y su técnico, Juan Reynoso, se mostró disconforme con la seguidilla de partidos porque también tendrán que ceder jugadores en fechas de Eliminatorias. A su vez, espera que se pueda posponer algunos choques.

“Vamos a sumar cinco semanas con fecha doble y viene fecha FIFA con seleccionados, imagina la carga mental y física, lo digo con el mejor ánimo, ojalá se revise la calendarización porque es inaguantable”, mencionó el estratega peruano en relación a lo que se viene para Cruz Azul

En relación al momento del equipo, Juan Reynoso aseguró que todos se encuentran en un buen momento porque tienen el afán de participar y luchas por un puesto entre los titulares. El peruano es consciente que los refuerzos ayudaron a repotenciar las líneas.

“Hay que aprovechar el momento de los jugadores y esa buena vibra de sumarse al ataque y querer participar, estamos en una buena inercia y esperamos seguir sumando gente con mayor ritmo para tener un 11 de inicio e intentar ser justos”, comentó en rueda de prensa tras la victoria sobre el Forge FC.

Reynoso también habló sobre la lesión de Cristian Tabó: “Sobre Tabó he leído es que es la misma lesión y esta fuera de contexto, no voy a hablar de términos médicos. Estamos esperando que se reabsorba un líquido y de acuerdo a su fisonomía va a estar, pero no tiene la misma lesión porque no es contractura o tirón que tenía cuando llegó al club”, aclaró.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR