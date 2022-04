Marcelo Flores, jugador del Arsenal de la Premier League, lanzó una noticia que impactó a miles de aficionados del fútbol mexicano. Y es que el mediocampista reveló a qué equipo del balompié azteca apoya, revelando que este amor nació gracias a su padre y que hasta el momento conserva. Estamos hablando del Atlante, club al cual el jugador de los ‘Gunners’ le mostró su admiración.

El joven futbolista estará presente con la Selección de México el próximo 27 de abril cuando los del ‘Tata’ se midan ante su similar Guatemala, duelo que dará inició a la preparación del ‘Tricolor’ de cara a su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Fue en una entrevista para el medio nacional TUDN, donde Marcelo Flores comentó que su equipo favorito actualmente no juega la Liga BBVA MX, pero que si es uno de los históricos del país, puesto que apoya a los ‘Potros de Hierro’ del Atlante.

“Creo que al Atlante, porque ahí jugó mi padre. No sé mucho de la liga porque no la veo tanto”, mencionó el centrocampista, impactando a los aficionados mexicanos, puesto que hoy no en día no es muy común ver a fanáticos de este club.

Cabe resaltar que el futbolista del Arsenal recalcó que su padre también le inculcó el amor por jugar con el ‘Tri’, donde ya ha vestido su camiseta en un par de ocasiones y que hoy en día se encuentra a la espera de debutar con el equipo mayor en un duelo oficial.

“Mi padre es mexicano, todos del lado de mi padre son muy apasionados del fútbol. Me pasaron ese amor desde chico y creo que lo que me hizo jugar por México es por ellos, porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a México”, aseveró.

Por el momento, aún no se conoce con qué selección jugará Marcelo Flores, puesto que tiene posibilidades con México y Canadá, recordando que hasta no jugar un partido oficial con el combinado mayor, aún podría probarse en las inferiores de ambos combinados.





