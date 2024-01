Necaxa vs. Tijuana se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este sábado 6 de enero de 2024 por un amistoso de preparación con miras al comienzo del Clausura 2024 de la Liga MX. El compromiso, que se jugará en el Estadio Victoria de Aguascalientes, está pactado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora mexicana, 4:00 p.m. en Perú). Engánchate a la transmisión de Depor, donde también te traemos el minuto a minuto, las estadísticas, los goles y el resumen. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. No te lo puedes perder.

Tijuana y Santos igualaron 2-2 en un amistoso de preparación. (Video: Xolos)





Necaxa vs. Tijuana: posibles alineaciones

Necaxa: Unsain; Martínez, Pena, Montes, Rodríguez; Garnica, Gomez, Arce, Gonzalez; Monreal y Méndez.

Tijuana: Rodríguez; Mejaa, Diaz, Fernández, Barbosa; Madrigal, Rivera; Rodríguez, Castaneda, Blanco y Gonzalez.