El acertijo visual que presentamos en esta nota es difícil de superar. Por eso antes de participar, te recomendamos que te relajes. El reto viral consiste en hallar las caras que no son de cíclopes en la imagen. ¡Adelante!

No te apures a la hora de buscar. El desafío no tiene un límite de tiempo para decir “lo logré”. En otras palabras, puedes demorarte todo lo que quieras. Lo único que nos interesa es que te diviertas, que la pases bien.

Solo un 3 % de participantes fue capaz de cantar victoria en este acertijo visual. No es una cifra alentadora, pero nosotros confiamos en tu capacidad. Además, ya sabes todo lo necesario para superar el reto viral creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 29 de octubre del presente año.

Imagen del reto viral

Las caras que no son de cíclopes están bien escondidas en esta ilustración. ¿Eres capaz de ubicarlas? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay dos caras que no son de cíclope en la imagen. Si solo le das un vistazo a la ilustración, no las podrás ubicar. Pero si prestas atención a los detalles, sí. A las personas que ya se cansaron de buscar y desean saber dónde están, les informamos que aquí abajo conocerán la ubicación de cada una.

Aquí están las caras que no son de cíclopes. (Foto: Noticieros Televisa)

No hay un solo reto viral que no tenga como objetivo divertir a sus participantes. Dicho ello, cuando estés aburrido(a) y quieras entretenimiento, no dudes en ingresar a la página web de Depor. Aquí tenemos una gran cantidad de acertijos visuales para ti.

TE PUEDE INTERESAR