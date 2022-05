La imagen que ves en esta nota fue diseñada por genial.guru y corresponde a un acertijo visual que ha destacado por su nivel de dificultad. Si te animas a participar en este desafío, te divertirás bastante. Para resolverlo, debes identificar el elemento que no tiene par. ¿Estás listo(a)?

Es necesario informarte que no hay un límite de tiempo, así que no estés viendo la hora a cada rato. Probablemente, al ver la ilustración, te provoque hacer pícnic, pero no es un buen momento para pensar en eso. Solo enfócate en poder decir “lo logré” aquí.

Imagen del acertijo visual 2022

A simple vista no se aprecia el elemento que no tiene par en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

Como podrás darte cuenta, la imagen que está aquí abajo nos indica que la manzana es el elemento que no tiene par. Ahora que ya lo sabes, comparte este acertijo con tus familiares y amigos para que también se diviertan.

Aquí está el elemento que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos virales o acertijos lógicos.

¿Cuál es el origen de los acertijos visuales?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los desafíos. Hoy en día, estos retos están por todos lados.

¿Te gustaría participar en otro acertijo visual?

Este acertijo visual ha divertido a muchas personas, pero créenos cuando te decimos que no es el único que hay. Si deseas participar en otro desafío, te informamos que en Depor hemos dado a conocer bastantes. Todos tienen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Hasta la próxima!