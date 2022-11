¿Vas a dejar que el aburrimiento arruine tu día? Te pedimos que por favor no lo permitas. En esta nota de Depor te presentamos un acertijo visual que hará que tu día sea divertido. ¿Qué te pide hacer el desafío? Identificar el objeto que no se repite. El detalle es que debes realizar dicha tarea en solo 8 segundos.

No vayas a creer que se te pide hacer algo imposible, pues no es así. El tiempo que se te brinda es más que suficiente para que encuentres el elemento sin par. La clave es que aproveches al máximo cada segundo. Si te distraes, estarás más cerca de fallar que de cantar victoria en esta prueba.

El acertijo visual que motivó esta nota, como podrás darte cuenta, posee un alto nivel de dificultad. Por eso mismo es que es la alternativa perfecta para que te diviertas en este momento. Recuerda que es una excelente idea que compartas el desafío con tus familiares y amigos. Ellos te lo agradecerán.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del acertijo visual? Pues observamos tres repisas que sostienen varios objetos que se suelen utilizar en la cocina. Casi todos se repiten. Decimos “casi” porque hay uno que no tiene par. Ese es el que tú debes identificar en solo 8 segundos. ¡Prepárate antes de comenzar a buscar!

A simple vista no se aprecia el objeto que no se repite en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

No hay ningún problema si llegaste a este punto de la nota sin haber identificado el objeto que no se repite. Esto es un juego y, como tal, se puede perder como también ganar. Luego de recalcar eso, te informamos que con la siguiente imagen puedes saber en qué parte se encuentra el elemento que no tiene par.

En esta imagen se indica dónde está el objeto que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te quitará el aburrimiento. No exageramos al decir eso. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

