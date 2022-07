Nuestras fortalezas y debilidades nos definen de manera que nadie más puede hacerlo. Revelan los verdaderos rasgos que de otro modo tendríamos miedo a manifestar. Precisamente, este test de personalidad puede revelarte esos características de debilidad que muestras en distintos aspectos y pasajes de tu vida.

Para conocer los resultados del test de personalidad, lo único que tienes que hacer es elegir el símbolo que te llama más la atención o que te gusta más, pues este tendrá para ti reservado una increíble revelación.

Luego que ya tengas tu elección en mente, también podrás conocer el significado del resto de elementos líneas más abajo. Pero sobre todo, descubrirás cuáles son tus debilidades y cómo superarlas para poder desenvolverte sin ningún problema.

Imagen del test de personalidad

Tu elección te revelará distintos aspectos sobre tu personalidad. | Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

(1) Ira:

La ira es la encarnación de la ira que revela tu instinto animal en lo más profundo de tu corazón. Es extremadamente dañina y dañina porque te hace perder tu pensamiento racional y actúa de maneras que cruzan los límites de la moralidad. Si posees esta sombra, significa que tienes un demonio dentro de ti. Estás enloquecido por tu furor; Te agarra por todos lados como un pulpo y te hace más daño que a tus enemigos. Probablemente la controlas la mayor parte del tiempo, pero si ella toma el control sobre ti, no puedes separarte.

(2) Gula:

Hay una gran diferencia entre ser amante de la comida y tener el pecado de la gula. El primero es el que ama comer, pero la glotonería es el deseo de comer sin parar hasta la asfixia. No hay nada de malo en ser un amante de la comida. Sin embargo, tener gula es absolutamente dañino. Cuando eres glotón, sigues atiborrándote de comida hasta que te asfixias. Tener esta sombra significa que eres autodestructivo. Si continúas comiendo más alimentos de los que tu cuerpo merece, te estás arruinando y nadie puede ayudarte a salir de ahí.

(3) Pereza:

A menudo nos gusta ser perezosos y descansar bien, pero la pereza es el extremo del descanso. Se trata simplemente de comer y dormir. Te vuelve improductivo y revela lo egoísta que eres. Cuidar solo de tu alimentación y comodidad significa que no estás contribuyendo al mundo que te alimentaba. Podrías seguir durmiendo, pero al mundo tampoco le importaría.

(4) Codicia:

Además del hecho de que tanto la ‘necesidad’ como la ‘codicia’ buscan tener algo para sí mismos, no hay absolutamente nada en común entre ellos. La codicia es el deseo de poseer cosas que ni siquiera necesitas. Es enfermizo, es patético. Muestra lo egoísta que eres contigo mismo y que te falta empatía por los demás. Si la codicia es tu sombra, eres muy superficial. Solo te preocupas por las cosas materiales y todo lo que es lujoso. Cuanto más intentes apagarlo, más crecerá y te destruirá.

(5) Envidia:

La envidia es el preciado disgusto por la felicidad de otra persona. Crea una sensación de privación y te quita la confianza en ti mismo. Si la otra persona está feliz, entonces no hay razón para que estés enojado porque no hay nada que puedas hacer al respecto. Tener los celos como una sombra significa que te estás moviendo hacia algo sin una base adecuada. No tienes control sobre tus pensamientos y tu vida. Agregue problemas innecesarios a una paz que probablemente podría existir. Pierdes tu sentido del juicio y si lo dejas crecer, también puedes dañar a tu víctima.

(6) Orgullo:

El orgullo es el penúltimo paso hacia la caída. Es el sentimiento de superioridad sobre los demás que llevas de acuerdo a tu éxito. Si tienes orgullo, significa que juzgas a las personas de acuerdo con tus estatutos y, considerándolas inferiores, es probable que las trates de una manera no deseada. Si no tratas a todos por igual, independientemente de quiénes sean o de lo que hayan logrado, simplemente estás practicando la vanidad y pronto no te concentrarás en tu desarrollo personal y pronto perderás tu estatus también.

(7) Lujuria:

La lujuria es el deseo por tu propio cuerpo del que no puedes controlar. Procedente de uno de los instintos primitivos, refleja un aspecto muy superficial de tu personalidad. Si te mueve la lujuria, significa que tu cuerpo te controla más que tu mente. Poseer lujuria es dañino porque restringe tu crecimiento cognitivo y te hace desear más placer físico que también podría resultar peligroso para los demás.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.