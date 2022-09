El test de personalidad que motivó esta nota no te quitará mucho tiempo y, encima, te ayudará a conocer tu verdadera forma de ser. Lo que tienes que hacer aquí es indicar qué viste primero en la imagen para saber si eres perseverante.

Es necesario decirte que no debes mentir a la hora de dar tu respuesta. Si lo haces, te engañarás tú mismo(a) en esta prueba que posee resultados sorprendentes, pero sin validez científica. Dicho ello, ¡adelante!

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el murciélago y el paraguas. Para que sepas si eres una persona perseverante, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Murciélago:

Si viste primero el murciélago, destacas por ser una persona inteligente y tranquila que tiene objetivos claros en la vida. Hay quienes te ven como alguien frío(a), pero con los más íntimos eres muy cálido(a) y cariñoso(a). Eres perseverante y jamás bajas los brazos ante el primer tropezón. A veces, también eres testarudo(a) y terco(a).

Paraguas:

Si viste primero el paraguas, eres una persona inconformista. Odias quedarte quieto(a) y la zona de confort. No te privas de hacer nada. Sueles llenar tu agenda de compromisos. Eligest no malgastar tu tiempo en asuntos sin sentido. Te rodeas de gente que piensa como tú. Prefieres estar alejado(a) de la gente negativa. Vives como si no existiera un mañana.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

