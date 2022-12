La popularidad de los retos virales está por los cielos. Al ingresar a las redes sociales podemos encontrar varios, pero si quieres uno que realmente ponga a prueba tu visión, el de esta nota es para ti. El desafío consiste en localizar la luna que es diferente al resto en la imagen. ¿Puedes?

Tenemos que informarte que la prueba posee una estadística que ahora mismo es tema de conversación entre los usuarios: el 98 % de participantes no fue capaz de resolverla. Con esa cifra queda claro que su nivel de dificultad es elevado, así que no te vayas a confiar en ningún momento.

Tus ojos no pueden mirar otra cosa que no sea la imagen del reto viral, al menos por un tiempo. Claro está, si es que de verdad quieres cantar victoria en el desafío. Si te distraes fácilmente, la tarea será más complicada para ti. Como siempre, no queremos asustarte. Solo te comentamos todo esto para que te prepares.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues varias lunas crecientes. Todas, debido a que son dibujos, tienen una cara y son de color amarillo. Si solo le das un vistazo a la ilustración, no podrás ubicar la que es diferente al resto en la imagen. ¡Estás avisado(a)!

A simple vista no se aprecia la luna distinta al resto en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Debido a que son muchas las personas que se quedaron con las ganas de saber dónde está la luna diferente al resto, decidimos compartir su ubicación en la imagen. Esto es solo un juego, así que no debes sentirte mal por fallar. Mientras te hayas divertido participando, todo está perfecto.

En esta imagen se indica dónde está la luna diferente al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es tu mejor alternativa de entretenimiento sano. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

