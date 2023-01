Un nuevo test viral se viene abriendo paso en las redes sociales. Y es que esta prueba psicológica te puede revelar detalles únicos sobre tu personalidad con tan solo observar por algunos segundos la ilustración. ¿Estás listo? Pues te daremos espacio de 5 segundos para que veas a detalle cada elemento que compone la imagen.

A simple vista se aprecia la silueta de un caballo, pero si miras con mayor detenimiento seguramente detectarás otros elementos completamente diferentes en el test viral. Lo que identifiques de inmediato será la figura que te revelará si eres verdaderamente una persona racional. Así que no pierdas el tiempo, visualiza la ilustración y responde.

Cuando ya tengas en mente cuál figura lograste percibir, pues lo siguiente es que conozcas su significado en la lista que te mostraremos líneas más abajo. Te aseguramos que los resultados que obtengas te dejarán sin palabras.

Mira aquí la imagen del test viral

Tienes que contarnos qué fue lo que visualizaste en esta imagen y conocerás los resultados.| Foto: genial.guru

Mira aquí los resultados del test viral

Si has visto el caballo

Eres alguien racional. Te tomas tu tiempo para tomar una decisión, no caes en presiones para evitar posibles consecuencias negativas. Incluso, para tener todo claro en ti, puedes armar una lista de ventajas y desventajas. El hecho de que analices cada decisión, hace que las demás personas confíen en ti. Tus consejos son bien recibidos por los otros. Eso sí, a veces puedes ser muy obsesivo con las cosas. Por último, no temes lo que las otras personas pueden opinar sobre ti. Algo que te caracteriza es que tú eres como quienes, sin temor al que dirán. Además, no eres un alguien que juzgue a otra sin conocerlo.

Si viste la persona

Eres inseguro. La toma de decisiones es un momento muy complicado para ti. Puedes analizar los pros y contras, pero siempre la duda es lo que te hace detener varios aspectos. Puedes llegar a estresarte con facilidad. ¿Algo positivo de esta personalidad? No te gusta para nada la soledad, por lo que siempre intentas estar con las personas que consideras son leales contigo. Además, eres de quienes piensan que TODOS tienen su media naranja. Bajo esa premisa, en el ámbito sentimental, puedes llegar a ser muy celoso. Armas historias en tu cabeza que no tienen nada que ver con la realidad. Si tienes pareja, puede llegar a pensar que no confías en ella.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que te orientan a conocer tu tipo de carácter en unos segundos, a través de una imagen en particular.