A través de sus redes sociales, este usuario compartió varias fotos de su mascota pidiendo que los cibernautas lo ayuden a encontrar a su perro de raza dálmata oculto en un paisaje. ¿Ya lo viste? A continuación, las instrucciones de este desafío que pocos han encontrado solución. Una vez más, los retos virales vuelven a estar en boca de todos gracias a su dificultad. Vamos con la información cuanto antes.

Mira la foto viral en cuestión aquí debajo y responde rápidamente: ¿puedes encontrar al perro dálmata oculto en la nieve? Cuando el dueño del can se dio cuenta, la foto había obtenido miles de reacciones, la mayoría proveniente de usuarios que afirmaron sentir dolores de cabeza tras no poder hallar a su mascota. Sin duda, el desafío no es apto para cualquiera.

Presta mucha atención. Si bien las características del perro están muy poco definidas, sí pueden ser identificadas. No es tan difícil. Solo debes encontrar los rasgos del can en toda la imagen. Recuerda, el dálmata está escondido en el paisaje, quizás cerca a algún objeto capaz de desviar tu vista. Ojo, el tiempo es limitado y cada vez se acorta más. ¡Prueba suerte!

IMAGEN COMPLETA

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese dálmata. Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraban.

Encuentra el dálmata oculto en la imagen del momento cuanto antes (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el perro dálmata en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

