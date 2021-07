Nuevo día, nuevo reto viral. En esta nota te hablaremos de un desafío que se ha convertido en el centro de atención en Facebook y otras redes sociales. Ello a raíz de ser considerado como uno de los más difíciles que hay. Consiste en encontrar el corazón entre los elefantes en una imagen.

Seguramente ya te animaste a participar. Antes de que te sumes a esta prueba visual, te recomendamos lo siguiente: si es posible, toma asiento y relájate lo más que puedas. La paciencia juega un papel muy importante aquí. No la pierdas.

Abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles. Como no hay un tiempo límite para decir “lo logré”, demórate todo lo que quieras. No te estreses. Recuerda que los retos virales solo tienen como objetivo entretener a las personas. Este no es la excepción.

Imagen del reto viral

¿Puedes ubicar el corazón entre los elefantes en la ilustración? (Foto: dudolf.com)

Respuesta del reto viral

¿Ya te cansaste de buscar? Si tu respuesta es un “sí”, es muy probable que te agrade lo que te indicaremos a continuación. En esta nota podrás saber dónde se encuentra el corazón entre los elefantes. Solo mira la ilustración que está aquí abajo.

Aquí está el corazón. (Foto: dudolf.com)

Es necesario mencionar que el creador de este reto viral, que el 92 % no pudo superar, es Gergely Dudás, quien lo publicó en su página web (dudolf.com). Su desafío ha causado revuelo en países como México, Estados Unidos y España.

