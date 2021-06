Nuevo día, nuevo reto viral. Así son las cosas. En esta podrás poner a prueba tu visión con un desafío que en estos momentos está siendo muy compartido en Facebook y otras redes sociales. ¿En qué consiste? Tienes que hallar las mariposas distintas al resto en una imagen.

La ilustración que hacemos mención fue creada por Noticieros Televisa, que la publicó hoy en su página web, captando rápidamente la atención de miles de usuarios, sobre todo de aquellos que viven en México, Estados Unidos y España.

A simple vista da la impresión que en la imagen todas las mariposas son exactamente iguales, pero no es así. Para encontrar las diferentes al resto, deberás prestar mucha atención a los detalles. Recuerda que hallarlas no es una tarea imposible de hacer. Lo que juega a tu favor en este reto viral es que no hay un límite de tiempo. Puedes decir “lo logré” en cualquier momento. Nadie te apura. Solo asegúrate de pasarla bien.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la ilustración y encuentra las mariposas diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

¿Tiraste la toalla y quieres saber dónde están las mariposas distintas al resto? No te sientas mal. A continuación te brindaremos la ubicación de cada una en la ilustración. Si no superaste este desafío, estamos seguros que en el siguiente sí podrás. ¡Tendrás tu revancha!

Aquí están las mariposas distintas al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

