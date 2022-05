Una taza, un muñeco de nieve, una lata, un hueso y una dona. Esos son los 5 elementos escondidos en la imagen que acompaña esta nota de Depor. Tu tarea no es otra que ubicarlos. ¡Este es el reto viral del momento! ¡Prepárate!

En la ilustración, diseñada por genial.guru, podemos apreciar una escena agradable para cualquier amante de los animales. Y es que están tres perros y un gato en compañía de quien se cree que es su dueña. Ella luce muy feliz de poder compartir con ellos, a pesar de estar en la calle en un día lluvioso.

Para ubicar los elementos escondidos que ya mencionamos líneas arriba tienes que usar tu vista de halcón. No hay de otra. Lo que juega a tu favor es que el acertijo no posee un límite de tiempo, así que no te desesperes. ¡Vamos!

Imagen del reto viral 2022

¿Puedes encontrar los 5 elementos escondidos en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

Si tiraste la toalla, tranquilo(a). No te sientas mal. A continuación podrás saber dónde se ubican todos los elementos escondidos en la imagen. Mira el lado bueno de todo esto: ya ganaste experiencia para los próximos desafíos.

Aquí están los 5 elementos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.