Conocer a una persona que no haya participado en un reto viral, por lo menos una vez en su vida, es algo complicado de hacer, pues hay una gran cantidad de desafíos en Facebook y otras redes sociales. Están por todos lados y en esta nota te damos a conocer uno que es capaz de poner a prueba tu visión. Consiste en ubicar los telescopios que no tienen lente en la imagen.

A simple vista da la impresión que todos los telescopios están completos, pero no es así. Para encontrar los que no tienen lente, deberás observar detenidamente la ilustración. La tarea no es imposible de hacer, pero te avisamos que te tomará tiempo.

No te desesperes. Nadie te apura. Miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, han asegurado que se divirtieron al participar. Es por esa razón que el desafío no deja de ser compartido en Facebook y otras redes sociales.

Imagen del reto viral

Encuentra los telescopios que no tienen lente en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si la tarea de ubicar los telescopios que no tienen lente se te hizo imposible de hacer, no te sientas mal. Somos conscientes que el reto viral posee un alto nivel de dificultad. A continuación podrás saber dónde están los mencionados telescopios.

Aquí están los telescopios que no tienen lente. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que el desafío presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web y a los pocos minutos causó sensación en Internet. No cabe duda que las pruebas visuales gustan bastante a los usuarios.

