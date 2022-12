¿Crees que eres capaz de superar cualquier reto viral? ¿Qué te parece si lo demuestras sumándote al de esta nota de Depor que es casi imposible de resolver? El desafío consiste en ubicar el número 6 que está en la imagen. Como hay varios 9 no es nada fácil encontrarlo. ¡Prepárate antes de participar!

Es importante que sepas que no vas a jugar contra el reloj en esta prueba. Decimos eso porque no se ha establecido un límite de tiempo. En otras palabras, puedes demorarte buscando el mencionado número todo lo que quieres. No interesa. Solo nos importa que la pases bien.

Si quieres cantar victorita aquí debes abrir bien los ojos y concentrarte. Si te distraes, es muy probable que la tarea se vuelva imposible de realizar para ti. Tú, en estos momentos, tienes toda la información necesaria para participar en el reto viral. Aprovecha eso. Todo depende de lo que hagas.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues varios 9 de distintos tamaños. Pero no creas que solo están estos, también hay un número 6. El detalle es que está bien escondido. Tú tienes que ubicarlo lo más rápido posible. ¿Crees que puedas hacerlo?

¿Eres capaz de encontrar el número 6 en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

El número 6, tal y como ya lo hemos dicho en el párrafo anterior, está bien oculto. A simple vista no se puede ver. Es necesario que observes detenidamente la ilustración para encontrarlo. Si ya te cansaste de buscarlo, no te sientas mal. En la siguiente imagen podrás conocer su ubicación exacta.

En esta imagen se indica dónde está el número 6. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te permitirá divertirte sanamente. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Deseas participar en otro reto?

Hay muchos retos virales en la página web de Depor. Algunos son más complicados de superar que otros, pero todos, definitivamente, te divertirán bastante. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.