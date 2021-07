Un video viral ha generado mucha indignación en Twitter y otras redes sociales debido a que muestra el momento en que un vendedor de tacos enjuaga su trapo (con el que limpia la mesa en la que comen sus clientes) en un charco de una calle ubicada en la calzada Desierto de los Leones, en el pueblo de Tetelpan, en la alcaldía Álvaro Obregón (Ciudad de México).

A raíz de la publicación de la mencionada escena, muchos usuarios se han preguntado si realmente en los lugares donde suelen ingerir alimentos se cumplen las condiciones de salubridad. Por lo menos no en el puesto del taquero de esta nota.

El programa Telediario de Multimedios, a través de su cuenta de Twitter (@telediario), se encargó de dar a conocer el video viral, exactamente el 8 de julio del presente año. En la grabación se aprecia que el vendedor de taco, en primera instancia, estaba aseando la mesa en la que comen sus clientes. Lo hacía con un trapo que después enjuagó en un charco.

Luego de ello, exprimió el trapo como si no hubiera cometido un error de higiene. En ese momento pasaron unas cuantas personas muy cerca de su puesto de tacos, sin percatarse de lo que el hombre había hecho inicialmente.

El video viral, debido a su contenido, ya tiene presencia en varias redes sociales. Si aún no has podido verlo, esta es tu oportunidad de hacerlo. El clip no ha tardado en dar la vuelta al mundo. Probablemente sea uno de los más vistos en este mes.

