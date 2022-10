No hay marcha atrás. Ingresaste a esta nota y ahora estás más cerca que nunca de saber cómo eres realmente. El test de personalidad que presentamos aquí puede revelar si eres una persona sociable o no. Solo vas a tener que decir qué viste primero en la imagen para conocer la verdad.

De acuerdo a MDZ Online, no hay muchas opciones en la ilustración. Solo están el árbol y el individuo. El detalle es que cada alternativa tiene un significado diferente, por lo que te recordamos no no debes mentir. También te recalcamos que la prueba no posee resultados con validez científica.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el árbol y el individuo. Para que sepas si eres una persona sociable, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Árbol:

Si viste primero el árbol, eres una persona extrovertida y sociable. Haces nuevos amigos fácilmente. Siempre tienes tema de conversación. Hay quienes te tienen como un referente por tu forma de encarar la vida. Raras veces pasas desapercibido(a) en los lugares a los que vas. Prefieres una verdad dolorosa antes que una mentira que ilusione. Odias la hipocresía y los engaños.

Individuo:

Si viste primero al individuo, eres muy perfeccionista. Odias equivocarte. Te cuesta reconocer un error. Con tal de ver felices a los que más amas, eres capaz de dar todo lo que tienes. Posees una inteligencia brillante. Jamás se te pasa por alto ningún detalle. Nunca tomas una decisión sin meditarla dos veces. Destacas por ser reflexivo(a). Eliges rodearte de gente positiva. No te agrada discutir.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

