Hoy en día, muchos usuarios tienen interés por conocer más sobre sí mismos. Es por eso que los test de personalidad han ganado popularidad en las redes sociales. Dicho ello, ahora te presentamos una prueba qué revelará cómo eres realmente cuando indiques qué viste primero en la imagen.

Ten en cuenta que los resultados que encontrarás aquí no poseen validez científica. ¡Ojo con eso! Además, no hay varias opciones en la ilustración. Solo están la mujer embarazada y el corazón. ¡Ya lo sabes!

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la mujer embarazada y el corazón. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Mujer embarazada:

Si viste primero a la mujer embarazada, eres muy fiel, leal e inseguro(a). Los celos te invaden en las relaciones amorosas. Nunca harías algo para dañar a otro de manera intencional. Piensas que todos tienen una media naranja esperando ser hallada.

Corazón:

Si viste primero el corazón, sobresales por ser alguien que no le gusta que le digan qué hacer. Para evitar desilusiones, tratas de no poner expectativas en los demás. No toleras la injusticia. Eliges vivir tus propias experiencias. Si te caes, te levantas con más fuerza. Odias la hipocresía. Eres una persona romántica y cariñosa. Te encanta hacer amigos nuevos y enriquecerte con otras culturas. Posees objetivos claros en tu vida.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

