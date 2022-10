A diario miles de internautas buscan constantemente conocer más sobre su forma de ser y los test de personalidad se presentan como la opción perfecta para ello. Aquí, podrás llegar a descubrir distintos aspectos de tu vida que posiblemente no conocías y otros que seguramente te sorprenderán.

La manera de llegar a conocer esos resultados es que nos digas que llegaste a visualizar en la imagen que te mostraremos líneas más abajo. Es decir, aquí tendrás que mirar rápidamente la ilustración del test de personalidad y luego de ello tendrás que contarnos qué fue lo tu vista captó de inmediato en esos pocos segundos.

Tras ello, cuando ya tengas en mente tu decisión lo que tienes que hacer es buscar entre las opciones que dejamos en la lista el significado de ese elemento y lo que podría implicar sobre tu personalidad.

Imagen del test de personalidad

Solo responde qué fue lo llegaste a visualizar primero al observar la imagen del test de personalidad| Foto: mdzol

Resultados del test de personalidad

Rosa: eres una persona que se destaca por siempre buscar aventura, emoción y vivir el momento. Consideras que la vida es una sola y por ello no te privas de hacer absolutamente nada. No puedes quedarte quieto porque para ti eso es sinónimo de aburrimiento y te frustra. Eres muy optimista y siempre tratas de buscarle el lado bueno a todo. La zona de confort no es lo tuyo y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer. Rara vez guardas rencor y perdonas con mucha facilidad.

Corazón: te caracterizas por ser detallista. Perdonas con mucha facilidad y no sueles guardar rencor. Consideras que todos pueden cambiar y mejorar. Tratas a los demás de la misma manera que lo hacen contigo. Tu familia es un pilar fundamental en tu vida. Jamás tomas decisiones apresuradas y analizas todos los pros y los contras antes de inclinarte por alguna opción. Sueles consultarle su opinión a los que más quieres antes de realizar arriesgarte y asumir nuevos desafíos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.