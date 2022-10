Este test de personalidad te será de mucha ayuda si es que deseas conocer cómo eres. Participar es sencillo. No tienes que hacer nada del otro mundo. Solo te pedimos que digas qué viste primero en la imagen que acompaña esta nota.

Los ataúdes y el corazón son las únicas opciones presentes en la ilustración. También es necesario mencionar que esta prueba no posee resultados con validez científica. ¡Ojo con eso! Habiéndote dicho todo ello, ¡da tu respuesta!

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: los ataúdes y el corazón. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Ataúdes:

Si viste primero los ataúdes, sobresales por ser muy leal. Siempre cumples con tu palabra. Jamás tomas una decisión apresurada. No dejas que tus emociones te dominen. No sueles enamorarte fácilmente. No te agrada discutir. Eres una persona fría. Tienes una inteligencia brillante. Destacas por ser inventivo(a). Te importa más lo que te dicta el cerebro que el corazón.

Corazón:

Si viste primero el corazón, eres alguien que no prejuzga a los demás. Destacas por tu optimismo. Siempre le ves el lado bueno a todo. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Tu familia es muy importante para ti. Te encanta la libertad y el tiempo al aire libre.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

¿Te gustaría participar en otro test de personalidad?

Este test de personalidad no es el único que existe. En Depor hemos compartido varios para que tú participes en tus tiempos libres. Todos pueden ayudarte a que te conozcas más. ¡Ahora ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.