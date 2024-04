Desde que tengo uso de razón, he conocido una cantidad de personas que poseen un gran corazón, sea por su forma de ser o las acciones bondadosas que realizaban. Pese a que se ganaban elogios, hubo hombres o mujeres que se aprovecharon de esa condición por beneficio propio y no te mentiré que ello me causaba molestia. ¿Te gustaría descubrir si eres alguien ingenuo para que evites este tipo de actos maliciosos? Entonces, desarrolla este nuevo test visual de Depor que presenta una manera entretenida de jugarla y sus respuestas son tan interesantes que no dudarás en recomendarlo a tu círculo. ¡Utiliza esta posibilidad de saber más rasgos sobre tu personalidad!

Imagen del test visual

Hoy será la oportunidad de que desarrolles una ilusión óptica. Como sabrás, este tipo de pruebas cuentan con figuras escondidas y solo debes quedarte en mente con aquella que has visualizado primero. ¿Listo para conocer más de tu personalidad? Entonces, mira la imagen, identifica qué viste y lee su oculto mensaje, pero eso sí, NO hay posibilidad de un segundo intento.

TEST VISUAL | Mira con atención el gráfico e identifica qué ves primero. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

¿UN CORAZÓN FUE LO QUE MIRASTE PRIMERO?

Eres una persona que tiene exceso de confianza y cuentas con una visión idealizada de que la mayoría de personas son bondadosas. No eres precavida ante una posible malicia por parte de la gente. Sueles creer en todo lo que te dicen y esto se debe a que no posees experiencias negativas en tu vida. Pese a ello, consideras tener un gran corazón.

¿OBSERVASTE A PRIMERA VISTA UN OSO?

Has vivido diversas experiencias y eso permitió que aprendas de tus errores. Consideras que, en este mundo, existe la malicia y se debe estar atento en todo momento ante la envidia y maldad por parte de las personas. Es poco probable que te lleves por las apariencias o promesas; por eso, desconfías plenamente.

