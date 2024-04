Nadie puede manifestar que nunca ha mentido. Todos lo hemos hecho en algún momento. Pero te pido que no engañes a la hora de participar en este test visual porque, si lo haces, no serás capaz de conocerte a la perfección. La prueba consiste en decir a quién ayudarías primero en la imagen de abajo. Para mí, fue muy difícil dar una respuesta. No quería quedar mal con nadie; sin embargo, eventualmente tuve que contestar para acceder a la información importante acerca de mi persona. No me quedó de otra. Lo bueno es que no fui juzgado, así que quédate tranquilo(a) por ese lado. No recibirás comentarios negativos. Esta es una oportunidad que no debes desaprovechar por ningún motivo.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual puedes apreciar a una anciana, un gato, un hombre y una mujer. Todos necesitan la ayuda de alguien. Luego de haber observado bien la escena, indica a quién le darías la mano primero. Con respecto a los resultados de la prueba, debo recalcarte que ninguno posee validez científica. Soy consciente que hay quienes señalan lo contrario, pero esta es la verdad.

Resultados del test visual

Anciana:

Si ayudarías primero a la anciana, tienes un buen corazón. Eres una persona muy educada. Quieres estar rodeado(a) de gente como tú.

Gato:

Si ayudarías primero al gato, eres amante de los animales. Odias la traición. Valoras mucho la confianza. También destacas por ser cariñoso(a), amigable y fiel.

Hombre:

Si ayudarías primero al hombre, eres una persona comprometida e inteligente. Quieres que el mundo sea diferente gracias a las buenas obras. Tienes una gran capacidad de liderazgo. Sueles ser el/la mejor en todo lo que te propones.

Mujer:

Si ayudarías primero a la mujer, eres una persona positiva. A la que gusta recibir una sonrisa como recompensa de una buena acción, palabras bonitas y atención. Siempre te preocupas por tu prójimo.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

