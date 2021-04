Un ‘youtuber’ llamado Jigoku Dera Guren Maru ha causado furor en YouTube y en otras redes sociales luego de publicar un video viral donde muestra el físico que ganó por seguir el entrenamiento de Saitama, protagonista de One Punch Man. Todos los detalles están en esta nota.

Como quería mejorar su aspecto físico, el joven nacido en Japón decidió hacer diariamente 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales y, además, correr 10 kilómetros. Aunque seguir esa rutina puede ser algo imposible de hacer para muchas personas, él estaba decidido a cumplirla.

Durante un año, la siguió al pie de la letra y recién el 16 de abril, a través de un video publicado en su canal de YouTube (地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる), dio a conocer los resultados que obtuvo, sorprendiendo a miles de usuarios.

Y es que el joven dejó en claro que gracias a la rutina de Saitama, protagonista de One Punch Man, logró pasar de 82,7 kilos de peso a 57,6. El cambio físico era muy notorio. Con los ejercicios, su masa muscular aumentó y perdió grasa.

Debido a los resultados impresionantes que tuvo, su video se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos. Actualmente no deja de ser compartido en varias redes sociales. Si aún no lo has visto, esta es tu oportunidad de hacerlo. Quedarás sin palabras.

TE PUEDE INTERESAR