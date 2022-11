A solo un par de días del debut de España en el Mundial Qatar 2022, ante Costa Rica, uno de los jugadores de la selección europea que ha tomado la palabra ante los medios es Ferran Torres. El también delantero del Barcelona se refirió a la actualidad de La Roja, aunque dejó unas declaraciones que no han gustado entre sus compatriotas. Y es que el ex del Manchester City afirmó que el campeón de Sudáfrica 2010 no está obligado a llegar a ningún lado en la Copa del Mundo y le restó chances como candidato al título.

“En un Mundial hay muchas favoritas, siempre se habla de grandes selecciones pero depende de muchos factores. Nos estamos aún adaptando a un clima diferente, tenemos un buen equipo, somos una gran selección que a lo mejor no está entre las favoritas pero vamos a dar guerra”, opinó en rueda de prensa.

“España no está obligada a llegar hasta ningún lugar. Vamos a dar todo de nosotros mismos, a jugar de la mejor manera posible y desde ahí, si el resultado nos acompaña seguiremos jugando, y si no, nos iremos con la cabeza alta a seguir trabajando y aprendiendo”, añadió.

Valoró Ferran Torres la juventud de un grupo con hambre de forma positiva y el ambiente que se respira dentro de la selección española antes de iniciar el que será primer Mundial para la mayoría del grupo.

“Llevamos demostrando mucho tiempo que somos un equipo muy joven con veteranos que han jugado más Mundiales y nos dan el puntito que nos falta a los jóvenes, pero tenemos mucha hambre y ganas de demostrar nuestro fútbol. Es un orgullo que haya muchos jugadores del Barça, significa que estamos haciendo las cosas bien, trabajando por el buen camino. Somos un grupo joven, también de otros equipos y es un signo de motivación para seguir trabajando”, dijo.

“Destaco sobre todo la unión que tenemos. Vamos todos en el mismo barco. Es bueno llevarse tan bien fuera del campo para que se refleje dentro y es una selección con jugadores que nos conocemos desde hace tiempo de las categorías inferiores. Esta unidad que tenemos es muy importante”, añadió.





