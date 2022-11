El Mundial Qatar 2022 está cerca y la ausencia de Dybala parece ser un hecho; sin embargo, esta situación dependerá únicamente de Lionel Scaloni quien publicará la lista de convocados, de la Selección de Argentina hasta el viernes 11 de noviembre como límite. José Mourinho dio pistas de lo que podría suceder con el delantero, aunque no se mostró muy positivo al respecto.

“No lo sé, difícil de decir. No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial o no jugar para ir al Mundial”, declaró el técnico portugués en conferencia de prensa después del empate conseguido por Roma ante Sassuolo.

Por otro lado, se refirió a los jugadores que integran el plantel del equipo italiano y tendrán la oportunidad de disputar la Copa del Mundo junto a sus selecciones. El portugués fue puntual con la situación dejando entrever que no estarán concentrados al 100% por temor a lesiones.

“Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más en el otro lado que en este para este último partido. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino”, añadió. Si Dybala no juega contra el Torino llegaría a Qatar sin haber disputado un solo minuto en mes y medio.





El proceso de recuperación de Dybala

De acuerdo al ‘Diario AS’, su entrenamiento se basa en un despliegue de hasta cinco horas diarias para acelerar su proceso y estar a disposición de Scaloni. Todos estos trabajos cuentan con la supervisión médica especializada para no sobre exigirse y empeorar su situación.

A pesar de que la ‘Joyita’ no es titular indiscutible en la ‘Scaloneta’, su nivel en la Serie A está muy por encima de varios en su posición y era casi un hecho que iba a ser una pieza de recambio importante en el Mundial. Con este panorama, todo dependerá de los resultados en las próximas semanas.

Recordamos que esta podría ser la segunda Copa del Mundo para el exjugador de la Juventus, pues también fue parte de la nómina final de Jorge Sampaoli para Rusia 2018. A diferencia de hace cuatro años, su madurez y crecimiento lo colocan como un elemento clave para un torneo en donde los argentinos esperan jugar los siete partidos.





