Fuerte y claro. Joshua Kimmich , lateral derecho de la actual campeona del mundo, indicó este viernes que él es ''no es el segundo Lahm ", en respuesta a la comparaciones que le hacen con el excapitán de Alemania . Los 'Teutones' debutan este domingo contra México en el primer partido del grupo F por el Mundial Rusia 2018 .

'' Lahm dominaba la posición y era un absoluto líder. Yo tengo 23 años y está claro que no me puedo comparar con él, para ello me falta mucha experiencia" , explicó el jugador del Bayern de Munich, conjunto en los que coincidió con el lateral al que muchos lo comparan en Alemania , y cuya posición ocupa ahora.



El alemán dejó clara su postura en una rueda de prensa que tuvo lugar en Vatutinki, a las afueras de Moscú, previo a su debut ante México en el Mundial . ''Tampoco quiero imitarlo, yo soy Joshua Kimmich , no soy Lahm segundo" , sentenció.

Cuestionado sobre el primer duelo de los 'Teutones' en la Copa del Mundo, Kimmich manifestó que todo el plantel se encuentra concentrado y bajo mucha presión en los entrenamientos de cara al choque de este domingo ante el 'Tri' por el grupo F del Mundial .

''El primer partido cada vez está más cerca y claro, eso hace crecer la emoción. Personalmente quiero tener una buena actuación en cada partido. Y para ello no tengo que hacer un esfuerzo añadido, porque estoy cumpliendo un sueño de la infancia" , agregó el lateral de la selección Alemania .