Las espectaculares atajadas que salvaron al Barcelona en incontables oportunidades ni la regularidad de Marc-André ter Stegen alcanzaron. Joachim Löw prefiere a Manuel Neuer en el arco de la Selección de Alemania para el Mundial Rusia 2018 . Así lo confirmó el entrenador y así será.

La noticia motivó al dolor y la resignación de Ter Stegen , que venía entusiasmado con la idea de ser el titular en Alemania, considerando que Manuel Neuer recién se recuperó de una dura lesión que lo alejó de los campos por varios meses. El arquero azulgrana calificó la situación de "decepcionante".

No obstante, Ter Stegen mostró su apoyo al equipo. "En la Copa del Mundo no se decide el destino individual, sino el colectivo. Si Neuer juega un gran mundial, entonces todos tenemos algo de eso. Que todos los jugadores que no estén sobre el terreno de juego apoyen al equipo", dijo a Bild Sport .

"No estoy especialmente preocupado, no tomo más riesgos que los otros jugadores", declaró este lunes el capitán de Alemania Manuel Neuer, confirmado por el seleccionador Joachim Löw como arquero titular de la vigente campeona del mundo en la defensa de su título en Rusia.



El arquero del Bayern Múnich, de 32 años, jugó el sábado pasado el amistoso ante Austria (derrota 2-1) y completó una buena actuación. Fue su primer partido desde mediados de septiembre y su fractura del pie izquierdo sufrida durante un partido del campeonato alemán. Le sirvió para confirmar su billete a Rusia.