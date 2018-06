Lo más alto que llegó Croacia en una Copa del Mundo es el tercer puesto que logró de la mano de Davor Zuke r en Francia 1998. En sus siguientes tres participaciones (2002, 2006 y 2014) no pasó de la fase de grupos, pero eso parece no frenar el espíritu ganador del DT Zlakto Dalic , quien no teme enfrentarse a la siempre favorita Argentina en el Mundial Rusia 2018 .

“Llegamos muy bien al Mundial. Yo ya dije que el partido más fácil será Argentina y cada vez estoy más seguro de eso”, dijo Dalic luego del triunfo que logró su escuadra ante Senegal (2-1) en su último partido de preparación previo al Mundial.

Para el DT croata el primer partido marcará la pauta de su selección rumbo al título de campeón del mundo que espera conseguir en Rusia 2018 .

“Nosotros no tenemos realmente nada que perder y por eso somos candidatos. Acá, él que tiene la responsabilidad es Argentina.Mi confianza está muy por arriba y si arrancamos bien, me animo a pensar también en salir campeones del mundo”, aseguró.

Pero eso no es todo ya que Lionel Messi fue mención obligada en declaraciones que brindó a Olé. “Nos cuidaremos porque Messi es lo de mejor que vi en mi vida, una leyenda viviente”, precisó.



La selección de Croacia debutará ante Nigeria el sábado 16 en la ciudad de Kalingrado.